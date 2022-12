B-2 Stealth-Bomber bei Notlandung beschädigt

Der Stealth-Bomber B-2A Spirit der Air Force geriet während des Flugs in Not und musste eine Notlandung in Angriff nehmen. Bei dieser entstand auch ein Feuer und die Maschine wurde beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in Missouri (USA), wo derzeit 20 B2-Stealth-Bomber stationiert sind. Das berichtet The Drive.

Grund für die Notlandung sei eine Fehlfunktion gewesen, die während eines Routine-Flugs aufgetreten sei, heißt es seitens des zuständigen Departments bei der Whiteman Air Force Base. Der Schaden sei entstanden, nachdem die Maschine auf der Landebahn aufgekommen war. Personen seien jedoch keine zu Schaden gekommen, heißt es. Auch das Feuer bei der Landung wurde offiziell bestätigt. Der Vorfall werde derzeit untersucht, heißt es weiters.