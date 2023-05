C919: Chinas erstes Passagierflugzeug absolviert Jungfernflug

28.05.2023

Die Comac C919 ist mit 130 Passagier*innen erstmals von Shanghai nach Peking geflogen. Der Flug verlief problemlos.

In China hat das erste einheimisch produzierte Passagierflugzeug seinen Jungfernflug absolviert. Die C919 des chinesischen Herstellers Comac flog am Sonntag von Shanghai nach Peking, wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete. Die Maschine der Fluggesellschaft China Eastern Airlines sei 40 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit "problemlos" in der Hauptstadt gelandet.

© APA/AFP/STR / STR

Flaggen schwenkende Menschen an Bord In der C919 reisten 130 Passagier*innen. Sie wurden zur Feier des Ereignisses aufwendig bewirtet. Bilder in den Staatsmedien zeigten, wie Passagiere chinesische Flaggen schwenkten und patriotische Lieder sangen, während in der Luft Kuchen an sie verteilt wurde. Auf der Landebahn in Peking fand dann eine kurze Zeremonie zur Feier des geglückten Jungfernfluges statt. Der Flug sei "äußerst glatt, bequem und einprägsam verlaufen", sagte ein Passagier auf CCTV. "Ich denke, ich werde mich für eine ganze Weile gern daran erinnern."