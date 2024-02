Video zeigt Test von faltbarem Rotor für neuen Senkrechtstarter

Der Forschungsarm der US-Streitkräfte DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) will im Rahmen des Projekts SPRINT (Speed and Runway Independent Technologies) vertikal startende und landende Flugzeuge (VTOL - Vertical Take-Off and Landing) entwickeln. Sie sollen besonders schnell fliegen und eine hohe Nutzlast tragen können. Ein Ansatz dafür sind Kipprotorflugzeuge, ähnlich wie die V-22 Osprey. Gleichzeitig sollen aber Jet-Triebwerke für die höheren Fluggeschwindigkeiten sorgen.

Bell (das zuletzt aufgrund eines eingestellten Hubschrauber-Programms in den Schlagzeilen war) bewirbt sich für SPRINT als Zulieferer. In einem nun veröffentlichen Video sieht man den Test faltbarer Rotorblätter auf einem schienengeführten Hochgeschwindigkeits-Schlitten.

Durchgeführt wurde der Test auf einem Prüfstand auf der Holloman Air Force Base in Alamogordo, New Mexico. Der Testaufbau umfasst ein Turboshaft-Triebwerk, das den Rotor antreibt, und ein zusätzliches Turbofan-Triebwerk, das für Schub im Reiseflug sorgt. Von dem Test berichtet etwa Forbes.