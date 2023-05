US-Militär: Experimentelles Flugzeug hat keine beweglichen Teile

Das X-65 ist auf einem Render-Bild zu sehen. Demnach verfügt das Fluggerät über zahlreiche Luftdüsen am Rumpf beziehungsweise an den Tragflächen . Insofern könnte das Flugzeug mithilfe ausströmender Luft gesteuert werden.

"Man verfolge das Ziel, ein experimentelles, unbemanntes Fluggerät zu entwickeln, das sich manövrieren lässt, in dem die Luftströmung um das Fluggerät herum kontrolliert wird", schreibt die DARPA in einem Tweet.

Die militärische Forschungsbehörde der USA arbeitet an einem neuen X-Plane. Mit dem experimentellen X-65 will die Defense Advances Research Projects Agency ( DARPA ) herausfinden, wie sich Flugzeuge ohne konventionelle bewegliche Teile steuern lassen.

X-65 könnte zahlreiche Vorteile aufzeigen

Der Verzicht auf bewegliche Teile könnte theoretische die mechanische Komplexität eines Fluggeräts sowie gleichzeitig das Gewicht reduzieren. Außerdem könnten solche Flugzeuge günstiger in der Produktion sein und außerdem könnte es den Tarnfähigkeiten zugutekommen.

Die Arbeiten zu dem X-65 finden im Rahmen des CRANE-Projekts statt (Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors). Dabei forscht die DARPA an völlig neuen Steuerungsmöglichkeiten für Flugzeuge.

Das Projekt befindet sich aktuell in Phase 2, in der die Steuerung des X-65 entwickelt und das Design des Fluggeräts begutachtet wird. In der Phase 3 soll schließlich ein flugfähiges Modell des X-65 gebaut und auch geflogen werden.