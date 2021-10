10.10.2021

Die VVA-14 wurde Ende der 1960er Jahre in der Sowjetunion entwickelt, stieß aber schnell an die Grenzen des damals Machbaren.

In der frühen Zeit der Luftfahrt und während des Kalten Krieges wurde mit zahlreichen, zum Teil äußerst extravaganten Designs von Luftfahrzeugen experimentiert. Ein Flugzeug, das dabei durch sein ungewöhnliches Erscheinungsbild besonders auffiel, war das sowjetische Experimentalflugzeug Bartini Beriev VVA-14. Es wurde als Amphibienflugzeug konzipiert, das sowohl an Land als auch im Wasser starten und landen konnte. Außerdem war vorgesehen, dass die VVA-14 auch senkrecht abheben konnte. Flüge in hohen Höhen sollten ebenso möglich sein, wie Flüge in niedrigen Höhen unter Zuhilfenahme des Bodeneffekts. Die VVA-14 sollte vor allem gegen feindliche U-Boote eingesetzt werden.

Schwierigkeiten bei der Entwicklung Die 14 in der Typenbezeichnung steht für die ursprünglich vorgesehene Anzahl an Triebwerken. Die 2 Triebwerke, die für die herkömmlichen Flugeigenschaften gedacht waren, befanden sich mittig am Rumpf des Flugzeuges. 12 Triebwerke sollten direkt in den Flugzeugrumpf integriert werden, um einen vertikalen Start zu ermöglichen. Die Entwicklung der VVA-14 wurde 1965 von der sowjetischen Führung genehmigt. Eigentlich hätte ein erster Prototyp bereits eineinhalb Jahre später abheben sollen. Doch nach Schwierigkeiten bei der Konzeption verzögerte sich der Jungfernflug bis ins Jahr 1972.

Nie wirklich fertiggestellt Der erste Prototyp hatte noch keine Schwimmer und konnte daher nur auf einer herkömmlichen Startbahn abheben und landen. Die Schwimmer wurden erst später eingebaut. 1975 konnte die VVA-14 erstmals im Wasser erfolgreich starten. Beim zweiten Prototypen sollten auch die Triebwerke für den Senkrechtstart eingebaut werden. Doch es war nicht möglich, geeignete Triebwerke dafür zu finden. Also wurde die VVA-14 nie mit den 12 Triebwerke für den Senkrechtstart ausgestattet. 1974 verstarb der Chefentwickler Robert Bartini und mit ihm das Projekt des ungewöhnlichen Luftfahrzeugs. Die Konstruktion geriet immer mehr ins Stocken und stieß an die Grenzen des damals Machbaren.