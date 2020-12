Flugzeug hebt in letzter Sekunde ab und streift Bäume

Was ist denn hier schief gegangen? Ein weißrussisches Frachtflugzeug startet von einem serbischen Flughafen, benötigt dafür die komplette Länge der Startbahn und die Piloten schaffen es gerade noch, das Flugzeug abheben zu lassen.

Wie in dem Video zu sehen ist, touchiert das die Ilyushin Il-62 beim Abheben noch die Sträucher beziehungsweise Bäume am Ende der Startbahn. Ebenso zu sehen ist, dass das Flugzeug von Rada Airlines schwere Probleme hat, an Höhe zu gewinnen.