Fluglinien starten mit Impfnachweis per App

In den kommenden Wochen planen große Fluggesellschaften wie Lufthansa, United oder JetBlue von ihren Passagieren den Nachweis eines negativen Corona-Testergebnisses oder einer Impfung per Smartphone. Die entsprechende App wurde in Genf entwickelt und heißt CommonPass, wie die New York Times berichtet. Aktuell befindet sich das Projekt noch in der Testphase.

Die österreichische Lufthansa-Tochter Austrian Airlines gab sich auf Anfrage der futurezone noch zurückhaltend. "Derzeit gibt es noch keine finale Entscheidung darüber, ob und welche App-Anbieter künftig bei Austrian zum Einsatz kommen könnten", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Man beschäftige sich aber mit derartigen Produkten und Technologien, die es Ländern ermöglichen würden, ihre Grenzen auf Basis von Tests oder Impfprotokollen zu öffnen. Auch beobachte man die Entwicklung bei anderen Airlines wie der Lufthansa oder der SWISS und werde auf "Basis der gewonnenen Erkenntnisse über das weitere Vorgehen entscheiden".