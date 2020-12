Diagram zeigt, wie gut der Pfizer-Biontech-Impfstoff wirkt

Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen Schmerzen an der Einstichstelle (84 Prozent), Müdigkeit (65 Prozent) und Kopfschmerzen (55 Prozent). Ebenfalls möglich sind Muskelschmerzen (38 Prozent), Schüttelfrost (34 Prozent), Gelenkschmerzen (24 Prozent) oder Fieber (14 Prozent).

Nebenwirkungen seien laut dem Bericht primär bei Probanden unter 55 Jahren aufgetreten und hätten für ein bis zwei Tage angehalten.

Zu 95 Prozent wirksam

Manche Probanden haben sich zudem nach der ersten und vor der zweiten Pfizer-Impfung mit COVID-19 angesteckt. Die Wirksamkeit nach der zweiten Dosis betrage aber 95 Prozent. Lediglich 8 Menschen haben sich dem Bericht zufolge auch nach der zweiten Impfung mit COVID-19 angesteckt – einer davon wies einen schweren Verlauf auf. Hospitalisiert wurde niemand.

Die Infektionszahlen bei den Placebo-Probanden hingegen stiegen. Nach 28 Tagen hatten sich 160 Personen infiziert, 3 wiesen einen schweren Verlauf auf. 2 Menschen wurden hospitalisiert – einer kam auf die Intensivstation.

Am Donnerstag soll final entschieden werden, ob der Impfstoff in den USA eine Notfallgenehmigung erhält. In Großbritannien und Bahrain wurde er laut Business Insider bereits zugelassen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema will auch bald über eine Zulassungsempfehlung für den Pfizer-Impfstoff entscheiden. Ein Ergebnis der Prüfung soll bis 29. Dezember vorliegen.