Pfizer: Werden mehr Impfstoff als nötig haben

Bis Ende 2021 werden mehr Corona-Impfdosen zur Verfügung stehen als nötig, zeigt sich Pfizer-Chef Albert Bourla zuversichtlich. "Wir tun alles, was wir können, um die Herstellungskapazitäten zu erhöhen", sagt er in einer in Athen ausgerichteten Online-Konferenz.

Die Herausforderung sei jedoch, dass die Impfdosen in den nächsten paar Monaten erhöht werden müssen.