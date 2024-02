Die US Army hat 2 Milliarden Dollar für ein Hubschrauber-Programm ausgegeben, das nun eingestellt wird - ohne, dass ein Helikopter jemals abgehoben ist. In den nächsten 5 Jahren hätten weitere 5 Milliarden Dollar in das Programm investiert werden sollen.

Die Armee hat das Programm 2018 ins Leben gerufen. Ziel war, einen bewaffneten Aufklärungshubschrauber zu entwickeln. Das Programm wurde Future Attack Recon Aircraft (FARA) getauft.

Der daraus resultierende Helikopter sollte der Nachfolger des ausgemusterten Aufklärungshubschraubers Bell OH-58 Kiowa sein.