Chinas riesiger Hubschrauber fliegt in extremer Kälte

China ist gerade dabei, die finalen Flugtests für den Riesen-Helikopter AC313A durchzuführen. Der Hubschrauber ist speziell für Luftrettungsmissionen entwickelt und muss darum in großen Höhen, aber auch unter schwierigen Wetterbedingungen, eingesetzt werden können.

Vor Kurzem wurden nun die Kältetests in Mohe, Chinas nördlichster Stadt, durchgeführt, wie die Aviation Industry Corporation of China (AVIC) mitteilte. In Mohe herrschen derzeit Tiefsttemperaturen von -35 Grad Celsius. Die Tests umfassten Fluggeschwindigkeit, Rotordrehzahl sowie Kühl- und Heizsysteme des AC313A.