Neuer Apache-Helikopter kommt mit Laser-Abwehr

1984 nahmen die ersten AH-64 Apache ihren Dienst in der US Army auf. Seither wurden die Kampfhubschrauber stetig weiterentwickelt. Ihr jüngstes Upgrade kündigte das US-Militär im Oktober 2022 an, unter anderem sollten die Helikopter mit Laserinstrumenten aufgerüstet werden, hieß es damals.

Wie neueste Bilder eines AH-64 Apache zeigen, setzte das US-Militär diesen Plan tatsächlich in die Tat um. Die Kampfhubschrauber sind nun mit einem "Common Infrared Countermeasures Self-Protection System" (CIRCM) ausgestattet. Dabei handelt es sich um eine Abwehrtechnologie, die wärmesuchende Boden-Luft-Raketen daran hindert, die Helikopter zu treffen.