Der Apache Kampfhubschrauber wird von Boeing modernisiert

Der US-Hersteller hat den Kampfhubschrauber der US Army überarbeitet und Details zur 6. Version des Apache präsentiert.

1984 nahmen die ersten Apache AH-64 ihren Dienst in der US Army auf. Auf der Rüstungsmesse AUSA stellte der US-Hersteller Boeing das Konzept für die jüngste Version des Kampfhubschraubers vor.

Konkret verbessert wurde mit der v6 des Apache AH-64 der Antriebsstrang. Er ist mit einem verbesserten Turbinentriebwerk ausgestattet, das mehr Leistung und Reichweite bringen soll. Auch soll damit eine höhere Geschwindigkeit möglich werden.

Daneben wurden neue Sensoren in dem Hubschrauber verbaut. Die sollen den Einsatz unter allen Umweltbedingungen ermöglichen, wie es in einer Aussendung des Herstellers heißt.

Drohnen und Laserwaffen

Ausgestattet werden soll der neue Apache mit Präzsionsmuntition mit großer Reichweite, kleinen Drohen, sogenannte Air Launched Effects (ALE). Auch für den Einsatz von Laserwaffen ist er gerüstet. Für die Waffenzuladung wurden außerdem die Hilfstragflächen vergrößert.

Damit sei man in der Lage die Angriffs- und Aufklärungsanforderungen der US-Armee auch in Zukunft zu erfüllen, zeigte sich Boeing in der Aussendung zuversichtlich.