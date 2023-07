Australische Armee streicht Flüge mit MRH-90-Hubschrauber

Australien setzt nach dem Absturz eines Armee-Hubschraubers alle Flüge mit dem Helikopter vom Typ MRH-90 aus. Die Armee werde so lange keine MRH-90-Hubschrauber des europäischen Herstellers Airbus einsetzen, bis sie diese für sicher halte, kündigte Armeechef Simon Stuart am Sonntag an.

Der Hubschrauber war am Freitag bei gemeinsamen Manövern mit den USA über dem Meer abgestürzt, alle 4 Besatzungsmitglieder starben.