Militärhubschrauber abgestürzt, weil Software-Patch nicht installiert wurde

In Australien ist ein Militärhubschrauber während einer Übung abgestürzt und musste notwassern. Der Helikopter war am 23. März in der Nähe von Jervis Bay im Südosten Australiens ins Wasser abgestürzt. Nun berichten Insider, dass der Grund dafür ein seit mehr als 10 Jahren verfügbares, aber nicht installiertes Software-Update war.

Konkret soll der Hersteller des Transporthubschraubers MRH90 Taipan nach einem „katastrophalen“ technischen Fehler 2010 ein Update zur Verfügung gestellt haben, nachdem ein Pilot aufgrund des technischen Problems mit nur einem funktionierendem Triebwerk landen musste.

Dieses sei aber nur auf wenigen der insgesamt 47 Helikopter des australischen Militärs installiert worden, heißt es in einem Bericht der australischen Rundfunkanstalt ABC unter Berufung auf ungenanntes Armeepersonal.