Südkoreas neuer Kampfhubschrauber geht in die Massenproduktion

Der LAH hat eine Maximalgeschwindigkeit von 243 km/h und eine Reichweite von 985 Kilometer . Zur Bewaffnung gehört eine dreiläufige 20mm Gatling-Kanone am Kinn des Hubschraubers. Die Kanone ist mit einem Display im Helm gekoppelt und folgt der Blickrichtung der Pilot*in.

Hightech an Bord

Der LAH verfügt über einen modernen Autopiloten, Zielerfassungssysteme und ein Verteidigungssystem, das Radar- und Lasersignale erkennt, sowie die entsprechenden Täuschkörper, zur Abwehr von Boden-Luft- und Luft-Luft-Raketen. Das moderne Navigationssystem ist laut KAI resistent gegenüber GPS-Jamming.

Der Hubschrauber ist mit KVMF und Link-K ausgestattet. Dabei handelt es sich um Kommunikationsstandards, die von der südkoreanischen Armee entwickelt wurden. Diese ermöglichen eine volle Integration mit anderen Kampfsystemen und Verbänden, sowie die Verbindung zu Drohnen und zukünftigen Waffensystemen.

Vielfältig einsetzbar

Der LAH ist laut KAI nicht nur als Angriffshubschrauber einsetzbar, sondern auch zur Aufklärung. Weiters kann er bei Bedarf 10 Soldat*innen samt Ausrüstung transportieren.

Der Hersteller arbeitet an einem Drohnen-Starter, der statt den Raketen seitlich am Hubschrauber montiert wird. Eine unbemannte Variante des LAH ist ebenfalls in Planung.

Eine weitere Variante ist der Light Utility Helicopter (LUH). Dieser ist für Luftlandungen von Spezialeinsatzkräften ausgelegt. Auf nicht-essenzielle Ausrüstung wird verzichtet, um möglichst viele Soldat*innen transportieren zu können. Zusätzlich gibt es Bänke an den Außenseiten für Soldat*innen, ähnlich wie beim amerikanischen MH-6M Little Bird.