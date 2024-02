Riesiges fliegendes Boot soll 100 Tonnen Ladung fassen

Das Boeing-Tochterunternehmen Aurora Flight Sciences entwickelt für die DARPA, den Entwicklungsbereich des US-Militärs, seit einiger Zeit ein so genanntes Bodeneffektfahrzeug. Der Liberty Lifter sieht aus wie ein Flugzeug, fliegt aber nur wenige Meter über der Wasseroberfläche und nutzt dabei den Luftstau zwischen Wasseroberfläche und Flügeln aus. Wie der Hersteller berichtet, ist das Projekt in eine Phase übergegangen, an deren Ende ein komplettes Design der Maschine stehen soll.

Kleines Modell durch Pool gezogen

Dafür sind neben virtuellen Simulationen bereits erste Praxistests notwendig. Ein Test findet etwa im "Towing Basin" der Virginia Tech Universität statt. In einem langen Wasserbecken können Schiffsmodelle entlanggeschleppt werden, um ihr Fahrverhalten zu untersuchen. Vom Liberty Lifter wird ebenfalls ein verkleinertes Modell gebaut und in der Einrichtung getestet. In folgendem Video der DARPA ist noch eine frühere Version des Liberty-Lifter-Designs zu sehen: