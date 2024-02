Riesiger B-1-Bomber rollt durch die Straßen der Vororte

01.02.2024

Der ikonische B-1B Lancer wurde auf einem Anhänger transportiert und sorgte dabei für ziemliches Aufsehen.

Wenn ein riesiger Bomber durch Städte und auf Autobahnen transportiert wird, sorgt das für Wirbel. So geschehen in den vergangenen Tagen im Süden der USA. Dort wurde nämlich ein B-1B Lancer auf eine 725 Kilometer lange Reise geschickt - auf dem Anhänger eines Lkw. Die Maschine wurde von der Dyess Air Force Base in Texas nach Wichita in Kansas gebracht. Dort wird sie im National Institute for Aviation Research (NIAR) 3D-Scans unterzogen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen bei der Wartung und Reparatur zukünftiger Flugzeuge helfen. ➤ Mehr lesen: "Weißer Schwan": Neuer russischer Nuklear-Bomber hebt erstmals ab

Die Ausmaße des Bombers Wenn der B-1-Bomber am Rollfeld einer Air Force Base stehen, sehen sie nicht allzu riesig aus, weil optische Referenzen fehlen. Wenn ein solcher Bomber auf einer herkömmlichen Straße steht, dann werden die Ausmaße der Maschine erst so richtig ersichtlich. Das zeigen zahlreiche Postings in den sozialen Netzwerken. Für den Rockwell B-1B Lancer wird eine Höhe von 10 Metern angegeben, die Länge beträgt 45 Meter. Ein Airbus A320 weist eine Länge von lediglich 37,57 Meter auf. Für den Transport wurden die charakteristischen Tragflächen der Maschine abmontiert. Das Flugzeug verfügt über Schwenkflügel. Die variablen Tragflächen sind nicht zum Platzsparen gedacht, während das Flugzeug parkt, vielmehr sollen sie die Flugfähigkeiten verbessern. ➤ Mehr lesen: Eine Revolution bei Flugzeugen bahnt sich an

Schwenkflügel, Speed und Reichweite Bei Hochgeschwindigkeitsflügen und im Tiefflug können die Tragflächen pfeilartig nach hinten geschwenkt werden. Das Ziel dabei ist, den Luftwiderstand und die Böenlast zu verringern. Bei maximaler Pfeilung verringert sich die Spannweite von 42 auf 24 Meter. Der B-1B-Bomber zeichnen sich außerdem durch ihre hohe Geschwindigkeit aus. In großen Höhen kann das Flugzeug Mach 1,25 erreichen, was es zu einem der wenigen strategischen Langstreckenbomber macht, die schneller als der Schall fliegen können (Supersonic). Je nachdem mit vielen Bomben der B-1B bestückt ist, können Ziele in einer Entfernung zwischen 7.600 und 9.400 Kilometern erreicht werden. Der B-1B wurde 1986 als nuklearer Bomber in den Dienst der US Air Force gestellt.