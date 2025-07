Chinas geheimnisvolles "Bohai Seemonster" erstmals komplett zu sehen

Erstmals ist ein vollständiges Foto von Chinas geheimnisvollem Ekranoplan veröffentlicht worden. Das ungewöhnliche Fluggerät, das auf dem Prinzip des Bodeneffekts basiert, wurde an einem Pier am Golf von Bohai gesichtet. Zuvor war das Flugzeug nur teilweise zu sehen gewesen, wie Milblogger Hi Sutton vor einigen Tagen berichtete .

Das neue Foto, das das komplette Flugzeug zeigt, hat The War Zone entdeckt. Das Fluggerät erinnert an sowjetische Entwicklungen aus dem Kalten Krieg, als die UdSSR mit ähnlichen Gefährten experimentierte, die knapp über der Wasseroberfläche flogen.

Angelehnt an daran und an seinem Standort am Golf von Bohai wird das chinesische Ekranoplan auch als Bohai Seemonster bezeichnet. Wie sein sowjetisches Vorbild besteht es aus einem großen, bootsförmigen Rumpf, einem V-Leitwerk und breiten Tragflächen mit Schwimmern an den Enden. Auffällig sind die 4 Triebwerksgondeln, deren genaue Antriebsart bisher nicht abschließend geklärt ist. Denkbar wären Jet- oder Propellerantrieb.

Im Vergleich zu anderen Bodeneffektfahrzeugen sind sowohl das kaspische als auch das Bohai Seemonster vergleichsweise groß geraten. Wie groß die chinesische Entwicklung genau ist, ist allerdings unklar. Ausgehend von dem Foto wird geschätzt, dass es in etwa so groß ist wie das Amphibienflugzeug AG600. Dieses hat eine Spannweite von knapp 39 Metern bei einer Länge von rund 37 Metern.