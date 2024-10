Bodeneffektfahrzeug: Der Mix aus Boot und Flugzeug ist wieder in

1920er-Jahre: Das Phänomen des Bodeneffekts wurde bekannt, da Piloten feststellten, dass ihre Flugzeuge im niedrigen Landeanflug effizienter zu sein schienen

1960er-Jahre: Die Technologie wurde weiterentwickelt, hauptsächlich in der Sowjetunion. In diese Zeit fällt auch die Entwicklung des "Kaspischen Seemonsters". In den USA forschte der deutsche Ingenieur Alexander Lippisch an den Fahrzeugen

1970er-Jahre: Das Modell Rhein-Flugzeugbau X-113 basierte auf einem Entwurf von Lippisch und flog 1970 erstmals über den Bodensee. Günther Jörg sah Fehler beim Design und entwarf das Tandem Airfoil Flairboat, das seiner Meinung nach besser war. Bis 2004 hatte er 16 Prototypen gebaut.

1979: Das erste Modell der sowjetischen A-90 Orljonk wurde in den Dienst gestellt

1987: Die sowjetische Lun-Klasse wurde in den Dienst gestellt. Nur ein Exemplar wurde gebaut

1993: Die letzten Exemplare des Modells A-90 Orljonk wurden außer Dienst gestellt

1996: Das US-Unternehmen Universal Hovercraft präsentierte sein Bodeneffektfahrzeug "Hoverwing"

2001: Basierend auf der Arbeit von Lippisch entwickelte Hanno Fischer den Airfish 3 und den Airfish 8, der 2001 seinen Jungfernflug antrat

2011: Das Bodeneffektfahrzeug WSH-500 von Fischer Flugmechanik führt Tests in Korea durch. Es kann bis zu 50 Passagiere transportieren

2021: Regent beginnt mit der Entwicklung seines "Seagliders"

2022: Das Liberty-Lifter-Projekt des US-Militärs beginnt

2024: Sea Cheetah will ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug entwickeln