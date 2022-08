Seaglider: Vollelektrisches Wasserflugzeug, das schwimmen kann

Mit dem Seaglider soll ein Hochgeschwindigkeitsfahrzeug entstehen, welches emissionsfrei auf dem Wasser unterwegs sein soll. Es soll Menschen und Güter auf dem Wasserweg transportieren, etwa zwischen zwei Küstenstädten. Entwickelt wird es von Siemens und Regent, wie Siemens am Dienstag bekannt gab. Betrieben werden soll er vollelektrisch. Er bewegt sich auf dem Meer in einem von drei Modi - schwimmend auf seinem Rumpf in der Nähe des Docks, auf seinen Tragflächen mit bis zu 40 Knoten beim Ein- und Auslaufen aus dem Hafen oder fliegend über den Wellen mit 160 Knoten auf dem Weg zu seinem Ziel.