Tesla Bot: Video zeigt, was humanoider Roboter dazu gelernt hat

In einem Video ist zu sehen, was Teslas humanoider Roboter mittlerweile für neue Fähigkeiten hat.

Was Optimus gelernt hat

Er bewegt sich jetzt deutlich eleganter, wie er bei einem Gang durch die Cybertruck-Fabrik beweist - und kann auch seine Umgebung identifizieren und wieder erkennen. Man sieht ihn dabei, wie er gefühlvoll ein Ei aufschlägt, ohne, dass es zerbricht oder Bürowerkzeuge in eine kleine Schachtel räumt.



Im Video sieht man, dass der Tesla-Bot das alles durch Training von Menschen gelernt hat. Man sieht in dem Video einen Mann, der Datenhandschuhe, Kamera und Sensoren trägt und dem Bot vorzeigt, was er nachmachen soll und wie man mit bestimmten Dingen umgeht.



Elon Musk will den Tesla-Bot Optimus eines Tages in der Produktion einsetzen. Der humanoide Roboter soll weniger als 20.000 Dollar kosten, berichtet golem.de.