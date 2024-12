Genaue Daten zur SiAW sind noch geheim. Das betrifft die maximale Reichweite, Art des Suchkopfs und Gefechtskopfs und die Geschwindigkeit. Im Grunde handelt es sich bei SiAW aber um eine aufgerüstete Variante der AGM-88G (AARGM-ER) , die gerade für die US Navy und deren F-35C entwickelt wird. Diese soll in der finalen Ausführung eine Reichweite von 300 km haben.

Die AARGM-ER wiederum ist die Weiterentwicklung der AGM-88E (AARGM). Bei der AGM-88er-Reihe handelt es sich um Luft-Boden-Raketen mit einem Radarsuchkopf. Sie steuern das Radarsignal an, das von der Luftabwehr am Boden ausgeht. Die AGM-88E wurde 2015 gegen ein Schiff-Ziel erfolgreich getestet. Damit wurde gezeigt, dass sie auch bewegliche Ziele treffen kann.

Diese Auflistung verrät, warum SiAW für die Bekämpfung von „zeitkritischen Zielen“ vorgesehen ist. In einem Kriegsszenario sind die oben genannten Ziele mobil, bzw. semi-mobil. Sie fahren zum Einsatzort, starten dort ihre Raketen und ziehen sich dann wieder zurück. Oder im Falle der Jammer: Sie können kurzfristig zum Einsatzort gebracht werden. In einem Gebiet, in dem es am Vortag oder sogar vor wenigen Stunden noch keine Probleme gab, sind jetzt GPS- und Funksignale gestört, um Lenkwaffen, Schiffe und Flugzeuge zu behindern.

Weil diese Ziele schnell auftauchen und auch wieder verschwinden können, müssen sie genauso schnell bekämpft werden. Eine F-35 könnte bei einem Patrouillenflug mit mehreren SiAW bereits in der Luft sein, weil sie zur zukünftigen Standardbewaffnung gehören. Eine Cruise Missile müsste hingegen vor dem Start unter den Flügeln angebracht werden, weil sie, eben wegen der Vergrößerung des Radarquerschnitts und des zusätzlichen Treibstoffverbrauchs, nicht zur Standardbewaffnung gehört. Bis der Marschflugkörper angebracht und die F-35 startbereit ist, hat das Ziel seine Antischiffraketen oder ballistischen Raketen womöglich schon abgefeuert.