Chinas künstliche Insel für das Militär soll auch Leben retten

Zeit zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde halbiert

2019 wurde der chinesische Militärstützpunkt auf dem Fiery Cross Atoll um eine Seerettungsstation erweitert. Diese umfasst Rettungsschiffe, Suchflugzeuge und Rettungstaucher. Mussten chinesische Rettungskräfte zuvor auf einem Notruf im Gebiet der Spratly-Inseln reagieren, zu denen auch das Fiery Cross Atoll gehört, betrug die Ankunftszeit durchschnittlich über 33 Stunden. Durch die neue Rettungsstation wurde die Zeit auf 15,54 Stunden gesenkt, berichtet SCMP.

Für die Menschen an Bord eines in Seenot geratenen Schiffs ist es natürlich wichtig, dass so schnell wie möglich Hilfe eintrifft. Das Ganze hat aber auch einen politischen Aspekt. Nicht nur China erhebt Anspruch auf die Spratly-Inseln, sondern auch die Philippinen, Vietnam und Taiwan. Philippinen und Vietnam konnten laut der Studie in weniger als 19 Stunden an Rettungsorten im Bereich der Inseln sein. Malaysia ist zwar nicht an den Inseln interessiert, war aber sogar in 16,26 Stunden vor Ort.

China konnte also, bis vor 5 Jahren, nicht schnell genug Seerettung, in den eigenen Gewässern die es beansprucht, bereitstellen. Hier noch dazu auf Länder angewiesen zu sein, mit denen China im Streit liegt, machte die Blamage für die chinesische Regierung noch größer. Mit den Philippinen etwa kommt es mittlerweile regelmäßig zu Konfrontationen im Südchinesischen Meer, die aber aktuell noch nicht in Gefechte ausgeartet sind.

➤ Mehr lesen: Chinesisches Kriegsschiff schießt mit Laser auf philippinisches Flugzeug