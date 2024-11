Neue Raketenartillerie hat 4-fache Feuerkraft von HiMARS

Lockheed Martin hat einen Transport-Truck der US Marines zu einem Starter für 24 Raketen umgebaut.

Das neue Gefährt nutzt die gängigen Pods dieser Raketenartillerie-Systeme, allerdings mit Aufschlag. Gleich 4 Stück kommen zum Einsatz. Damit ist die Feuerkraft doppelt so hoch wie bei MARS und 4-mal höher als bei HiMARS.

Darfs ein bisserl mehr sein? Das hat sich Lockheed Martin womöglich bei seiner neuen Konstruktion gedacht. Der US-Rüstungskonzern ist hauptsächlich für seine Stealth-Jets F-22 und F-35 bekannt, stellt auch MARS und HiMARS her.

Gezeigt wurde das noch namenlose Konzeptfahrzeug erstmals bei einer Veranstaltung der US Armee. Anstatt einer völlig neuen Konstruktion wird ein bestehendes Vehikel genutzt: Das MKR18 Logistics Vehicle System Replacement (LVSR) der US Marines.

Üblicherweise dient er als Rollkipper . Dazu hat er einen hydraulischen Arm am Heck, um Container und Mulden direkt vom Boden aufzuladen. Das Konzeptfahrzeug von Lockheed nutzt die Hydraulik als Rampe, um die Pods mit den Raketen in die Startposition zu bringen.

Dabei handelt es sich um einen 5-Achser, der leer 24 Tonnen wiegt. Im Gelände kann der Lkw 15 Tonnen Last transportieren, auf der Straße 20 Tonnen . Der 600-PS-Motor ermöglicht eine Maximalgeschwindigkeit von 105 km/h . Die 628 Liter Diesel reichen für 483 km Reichweite.

Schneller Ersatz für zerstörte Raketenartillerie

Das Konzept scheint auf dem ersten Blick nicht einleuchtend zu sein. Denn HiMARS wurde damals geschaffen, weil MARS zu langsam und zu schwer ist für moderne Schlachtfelder – wieso jetzt also ein Fahrzeug, das noch größer und noch schwerer ist?

Die Idee dahinter ist, dass sowohl das Basis-Fahrzeug als auch die Pods und die Infrastruktur zum Laden der Pods bereits zur Verfügung stehen. Wird das Konzept weiterausgebaut, könnte ein MKR18 bei Bedarf in kurzer Zeit und direkt in der Nähe des Einsatzorts zur Raketenartillerie umgerüstet werden. So könnten etwa im Einsatz zerstörte MARS oder HiMARS ersetzt oder eben ergänzt werden, falls mehr Feuerkraft nötig ist.

Auch zur Luftabwehr einsetzbar

Diese modulare Lösung hat einen weiteren Vorteil. Laut Lockheed kann das Fahrzeug auch Luftabwehrraketen starten. Welche, wollte das Unternehmen noch nicht verraten. Da das Konzeptfahrzeug aber auch in bestehende Luftabwehr-Batterien (mehrere Starter und eine Feuerleitstelle) eingegliedert werden kann, ist vermutlich der Einsatz der PAC-3 vorgesehen.