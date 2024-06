Erstmals M270 MLRS Raketenartillerie der Ukraine zerstört

Solange es keine Meldung der ukrainischen Streitkräfte zum Verlust des M270 gibt oder Fotos, die das zerstörte Fahrzeug in Schewtschenkowe zeigen und Geolocating zulassen, ist der Abschuss nicht offiziell. Das Video lässt allerdings nur wenig Zweifel daran offen, dass das M270 vernichtet wurde.

Dieses fährt unter Bäumen hervor und dann auf einer Straße. In der Nähe des Dorfes Schewtschenkowe , etwa 60 Kilometer von der nördlichen Frontlinie entfernt, fährt es in ein Gebäude.

Bei dem Haus könnte es sich demnach um ein improvisiertes Lager handeln, an dem das M270 aufgetankt und nachgeladen wird. Die Größe der Explosionen deutet jedenfalls darauf hin, dass Treibstoff und/oder Munition getroffen wurde.

Üblicherweise würden in solchen Konflikten patrouillierende Kampfflugzeuge eingesetzt oder ein Alarmstart eingeleitet werden. Russland hat aber, aufgrund der ukrainischen Luftverteidigung, keine echte Lufthoheit. Russland nutzt die Iskander-M etwa auch, um ukrainische Luftabwehranlagen anzugreifen, die vorher mit Drohnen ausgespäht wurden. Das Angreifen einer Luftabwehreinrichtung mit einem Flugzeug wäre viel zu riskant.

Die Iskander-M wird von einem speziellen Lkw aus gestartet. Diesen gibt es in einer Ausführung zum Start einer Rakete und von 2 Raketen . Beim Transport ist der Container geschlossen. Zum Start wird er nach links und rechts aufgeklappt und die Raketen hochgefahren.

Die besten Chancen auf einen Treffer hätte die Ukraine, wenn sie durch Geheimdienstinformationen das Lager der Iskander-M kennen und dieses mit einer Langstrecken-Kamikazedrohne angreifen. So hat die Ukraine schon Treibstofflager und Drohnenfabriken in Russland angegriffen.

Shoot & Scoot wird weniger effektiv

Im Frühjahr 2024 hat die Ukraine mehrfach gemeldet, dass die Munition knapp wird, speziell für die westlichen Flugabwehrsysteme. Zudem müssten zerstörte Flugabwehr- und Radaranlagen ersetzt werden.

Dass Russland jetzt vermehrt schafft mit seinen Aufklärungsdrohnen MLRS und HiMARS hinter der Front aufzuspüren, zeigt, dass die Luftabwehr Lücken hat. Besonders das Verfolgen zu den Stützpunkten ist ein gewaltiges Problem. Dadurch kann Russland nicht nur die Starter selbst, sondern auch gelagerte Munition zerstören.

Das hebelt die „Shoot & Scoot“-Taktik aus, die die Ukraine bisher effektiv gegen Russland eingesetzt hat. Die Starter fahren dabei zum Einsatzort, feuern Raketen ab und fahren wieder los, bevor ein Gegenschlag erfolgen kann. Ein HIMARS kann so alle Raketen an Bord in weniger als einer Minute abfeuern und wieder losfahren.