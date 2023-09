Teslas Roboter Optimus führt seine neuen Tricks vor

Der humanoide Roboter demonstriert in einem neuen Video seine Beweglichkeit und Problemlösefähigkeiten.

Optimus, der humanoide Roboter von Tesla, zeigt in einem neuen Video bemerkenswerte Fortschritte. So kann er etwa Objekte autonom sortieren und auf Veränderungen in seiner Umgebung reagieren.

Möglich macht das ein neuronales Netzwerk, das auch in den E-Autos von Teslas zum Einsatz kommt.