Elon Musk präsentiert humanoiden Tesla-Roboter

Die Maschine mit unverkleideten mechanischen Gelenken und Kabeln machte bei einem Event in der Nacht zum Samstag einige Schritte auf einer Bühne und winkte dem Publikum zu. Tesla strebe für den Roboter einen Preis bei 20.000 Dollar an, sagte Musk.

Der Tesla-CEO hat seinen ersten Prototypen des humanoiden Roboters gezeigt. Er sollen für Tesla bedeutender werden als Elektroautos, erklärt Elon Musk. Der so genannte " Optimus "-Roboter läuft zwar unsicherer als einige Konkurrenzmodelle - soll aber mit einem Gehirn auf Basis der Autopilot-Software den Mitbewerbern voraus sein.

Deutlich ungeschickter als als Konkurrenzmodelle

Der "Optimus"-Prototyp bewegte sich wesentlich ungeschickter als etwa die bekannteren humanoiden Roboter der Firma Boston Dynamics, die rennen, tanzen und springen können. Musk sieht aber einen Vorteil für den Tesla-Roboter darin, dass dieser für die Erkennung seiner Umgebung auf Technologie des Fahrassistenzsystems Tesla-Autopilot zurückgreifen könne.

In eingespielten Videos war zu sehen, wie der 73 Kilogramm schwere Roboter einen Karton trägt, Blumen mit einer Gießkanne bewässert und ein Metall-Bauteil in Teslas Autofabrik bewegt. Der Konzern wolle einen nützlichen Roboter entwickeln, der so schnell wie möglich gebaut werden könne, sagte Musk.