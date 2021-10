Video Boston Dynamics Roboter tanzt wie Mick Jagger

In einem Video ahmt Roboterhund Spot den Rolling-Stones-Frontmann im Video zu "Start Me Up" nach.

Der Roboterhund Spot darf wieder tanzen. Dieses mal ahmt eine Gruppe der mechanischen Vierbeiner die Rolling Stones nach. Die Bewegungen von Frontmann Mick Jagger kopiert der Roboter von Boston Dynamics dabei so genau, dass es fast gruselig ist. Das Video "Spot Me Up" hat Boston Dynamics auf YouTube veröffentlicht:

Das Video zeigt den tanzenden Spot parallel zum 1981 erschienen Video zum Song "Start Me Up". Später kommen noch weitere Roboter dazu, die in die Rollen des kürzlich verstorbenen Charlie Watts, sowie Ronnie Wood und Keith Richards schlüpfen. Das Video ist eine Hommage zum 40. Jubiläum des Albums "Tattoo You".

Atlas und Spot

Es ist nicht das erste Mal, dass Boston Dynamics seine Roboter tanzen lässt. Spot durfte bereits zu "Uptown Funk" performen und eine Choreografie zu "IONIQ: I'm On It" von der K-Pop-Band BTS tanzen.

Auch der Roboter Atlas tritt immer wieder in Videos auf. Einmal tanzte er zu "Do you Love me?" aus Dirty Dancing den Twist, ein anderes Mal scheiterte er an einem Hindernis-Parkour aus der TV-Show Ninja Warrior.