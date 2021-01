11 Dinge, die Elon Musk für 2020 versprochen hat

Strenggenommen hat Musk dieses Versprechen schon mehrmals abgegeben und mehrmals gebrochen. Der Autopilot sollte etwa schon 2019 so weit sein, dass er ohne Unterbrechung von New York nach Los Angeles fahren kann. Außerdem soll er so gut funktionieren, dass der Fahrer ein Nickerchen machen kann, während der Autopilot lenkt.

Welches das war und was der Milliardär im Jahr 2020 noch so alles mit Tesla erreichen wollte, hat Business Insider zusammengestellt.

Der neue Tesla Roadster

Bis zu 400 km/h schnell, vielleicht mit SpaceX-Raketen und schweben können soll er auch: Musks Aussagen zum neuen Tesla Roadster klingen wie Hirngespinste. Abseits dieser spacigen Upgrades hätte der Roadster 2020 zu einem Preis von 200.000 US-Dollar erscheinen sollen.

Schon im Mai sagte Musk, dass aus diesem Versprechen nichts wird. Der Roadster müsse warten, bis der Cybertruck erscheint. Und der wird vermutlich erst Ende 2021 verkauft werden.

Die Eine-Million-Meilen-Batterie

2019 sagte Musk, dass man ab 2020 die Eine-Million-Meilen-Batterie herstellen werde. Diese sollte eine Lebensdauer von 1,6 Millionen Kilometern haben. In den USA ist die durchschnittliche Lebensdauer von Benzinautos 320.000 Kilometer, was also ein ordentliches Plus für ein Tesla-Elektroauto wäre.

Musk hätte diese Batterie im September 2020 vorstellen sollen – das passierte aber nicht. Stattdessen gab es ein neues Versprechen: Mit den 4680-Zellen komme eine neue Architektur, die 16 Prozent mehr Reichweite biete und noch dazu günstiger zu produzieren sei. Die volle Produktionskapazität dafür soll 2022 erreicht werden.

Neue Fabriken

Im November 2019 sagte Musk, eine Fabrik in Deutschland bauen zu werden. Dieses Versprechen wurde gehalten. Trotz einiger Probleme, wie nicht bezahlte Wasserrechnungen und Proteste von Umweltschützern, schreitet der Bau voran. Ab Juli 2021 sollen dort Batteriezellen produziert werden.

Im März 2020 kündigte Musk zudem an, eine neue Fabrik in den USA errichten zu wollen. Darin solle der Cybertruck gebaut werden. Auch diese Ankündigung wurde wahr. Im August 2020 wurde mit dem Bau des Werks in Texas begonnen.

Model S mit 1.200 Kilometer Reichweite

Jetzt geht es weit zurück: 2015 prognostizierte Musk, dass das Model S im Jahr 2020 eine Reichweite von 1.200 Kilometern haben wird. Derzeit erreicht das Model S in der Range Plus-Variante 652 Kilometer Reichweite. Nächstes Jahr soll die neue Plaid-Variante mit 840 Kilometern Reichweite erscheinen. Sie kann für 140.000 Euro vorbestellt werden.