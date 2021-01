Tesla verpasst Jahresziel von 500.000 Lieferungen nur knapp

Konstante Steigerung

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war 2020 ein gutes Jahr für die Elektromobilität. Bei Tesla machte sich das mit starken Quartalszahlen und einer steigenden Aktie bemerkbar. Dass das Ziel von 500.000 Auslieferungen nicht erreicht wurde, liegt vor allem an den temporären Schließungen der Fabriken in Shanghai, China, und Fremont im US-Bundesstaat Kalifornien. Sie lagen wegen des Coronavirus mehrere Wochen still.

Über das Jahr verteilt steigerte Tesla jedes Quartal seine Produktions- und Lieferzahlen. Im ersten Quartal wurden 88.400 Fahrzeuge ausgeliefert, im 2. Quartal waren es bereits 90.650. Im dritten Quartal wurden 139.300 Fahrzeuge geliefert und im vierten stieg die Zahl nochmals auf 180.570. Besonders gefragt waren das Model 3 und Model Y waren mit 442.511 Auslieferungen.