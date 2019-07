Der neue Tesla Roadster bekommt eine James-Bond-Funktion

Subtil und getarnt

Musk schrieb auf Twitter, dass das Kaltlufttriebwerk des SpaceX-Pakets subtil sein wird. Es wird hinter der Kennzeichentafel versteckt sein. Er antwortete damit auf eine Fan-Zeichnung eines Tesla Roadster, der mit den Triebwerken des DeLorean aus „Zurück in die Zukunft“ aufgemotzt wurde.

Musk hat schon zuvor gesagt, dass der Kompressor und die Sauerstoffflasche für das Triebwerk den Rücksitz des Tesla Roadster ersetzen werden. Dass die Düse hinter der Kennzeichentafel ist, ist deshalb wohl eher die einfachste technische Lösung, anstatt bloß eine Anspielung an die versteckten Gadgets in den Autos von James Bond. Da Musk auch nur noch von einem Triebwerk redet, ist die Idee mit den Rundum-Düsen, die das Kurvenverhalten des Roadster verbessern hätten sollen, vermutlich gestrichen.

Rechtliche Fragen

Die Position der Düse hinter der Kennzeichentafel wirft rechtliche Fragen auf. Wenn die Tafel beim Aktivieren des Triebwerk-Turbos nach oben klappt, ist das Kennzeichen nicht mehr erkennbar, was in vielen europäischen Ländern rechtlich nicht erlaubt wäre. Wer also einen Roadster mit SpaceX-Upgrade will, muss möglicherweise das Kennzeichen links oder rechts versetzt am Heck anbringen lassen, was unschön aussieht.

Die Serienproduktion und Auslieferung des Tesla Roadster soll 2020 beginnen. Die Basisversion soll 200.000 US-Dollar kosten und kann für eine Anzahlung von 50.000 US-Dollar reserviert werden. Die „Founders Series“ des Roadster kostet 250.000 US-Dollar. Wer diese für sich reservieren möchte, muss den vollen Betrag anzahlen.