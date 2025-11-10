Durchbruch bei NCM-Batterien: 83 % Kapazität nach 4.000 Ladezyklen

Der US-amerikanische Akkuhersteller Sakuu hat einen Nickel-Mangan-Cobalt-Akku (NCM) entwickelt, der nicht nur besonders langlebig ist, sondern auch sehr umweltfreundlich hergestellt werden kann. Dazu nutzen sie eine Trockenbeschichtungstechnologie namens Kavian. Dabei handelt es sich vereinfacht gesprochen um ein 3D-Druckverfahren von Batterieelektroden.

Im Gegensatz zum energieintensiven Nassverfahren zur Herstellung von Kathoden und Anoden kommt das Trockenbeschichtungsverfahren vollständig ohne giftige Lösungsmittel und Wasser aus. Zudem werden 55 Prozent an CO2 eingespart, da das Verfahren energiesparender ist. Der Platzbedarf in der Fertigung ist außerdem weniger als halb so groß wie bei Nassverfahren.

Standard um das Doppelte übertroffen

Die mit dem Kavian-Verfahren entwickelte Batteriezelle konnte bei Tests überzeugen. Die 1-Ah-Zelle mit Graphit-Anode und NCM-Kathode erreichte nach 4.000 vollständigen Lade- und Entladezyklen immer noch eine Kapazität von 83 Prozent. Damit werden die typischen Standards für E-Autobatterien deutlich übertroffen, schreibt Sakuu in einer Aussendung.