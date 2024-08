Neue Methode reduziert Herstellungskosten von Akkus um 30 Prozent

Der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy Solutions hat eine einzigartige Methode entwickelt, die die Herstellungskosten von Batteriezellen um 17 bis 30 Prozent senken kann. Dadurch will das Unternehmen mit Herstellern auf dem chinesischen Markt konkurrieren können, wie Bloomberg berichtet.

➤ Mehr lesen: Österreich auf dem Weg zur Festkörperbatterie

Die Einsparungen sollen durch eine neue Trockenbeschichtungstechnologie erreicht werden, die das energieintensive Nassverfahren zur Herstellung von Kathoden und Anoden von Batterien ersetzen soll.

Forschung seit 10 Jahren

Seit 10 Jahren forscht LG Energy Solutions an der Trockenbeschichtung von Batterieelektroden, noch heuer soll eine Pilot-Anlage dafür entstehen. Die Massenproduktion soll dann 2028 anlaufen. CTO Kim Je-Young schätzt die Kosteneinsparung im Bloomberg-Interview auf 17 bis 30 Prozent ein, in einer Aussendung gibt LG Energy Solutions Ersparnisse von bis zu 19 Prozent an.