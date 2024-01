Neuartiger Akku kann keine Brände auslösen

Außerdem werden die Batteriezellen von Nanotech Energy nicht nur zylindrisch, sondern auch als flache Päckchen gebaut. Das soll Leerräume in den Akkus vermeiden und somit für eine höhere Energiedichte und Leistung sorgen.

Hält sogar Pistolenkugel stand

Nanotech Energy stellt seine Batterien in den USA her. Sie sind für einen Einsatz bei Temperaturen von -40 Grad Celsius bis +50 Grad Celsius ausgelegt. In einem Härtetest wurde der Akku zudem mit einer Pistole beschossen. Das Ergebnis: Anders als der herkömmliche Akku fing die Nanotech-Batterie kein Feuer und soll sogar noch Ladung halten können. Das soll auch noch möglich sein, wenn die Batterie etwa von einem Nagel durchbohrt wird.