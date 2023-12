Nio-Auto mit Semi-Festkörperakku fährt über 1000 Kilometer

Der chinesische Elektroautohersteller Nio arbeitet derzeit an einer Semi-Solid-State-Batterie (SSB), die besonders hohe Reichweiten ermöglichen soll. Nun ist ein Nio ET7, der mit dem Semi-Festkörperakku mit einer Kapazität von 150 kWh ausgestattet wurde, über 1000 Kilometer weit gefahren, wie CarNewsChina berichtet.

Die Strecke, bei der Nio-Firmenchef William Li dabei war, führte von der chinesischen Metropole Shanghai in die Nähe von Xiamen an der Ostküste des Landes. Der 14-stündige Trip wurde live ins Netz gestreamt. Am Ende waren es genau 1.044 Kilometer, die zurückgelegt wurden. Der Akku-Ladestand fiel dabei auf 3 Prozent. Theoretisch hätte man noch weitere 30 Kilometer weit fahren können - oder auch direkt vor Ort in der Akku-Tausch-Station gegen einen voll aufgeladenen Akku in wenigen Minuten wechseln und wieder zurückfahren können. Der Nio-CEO machte nach der Fahrt aber lieber erstmal eine Pause.