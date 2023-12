Feuerwehr braucht 136.000 Liter Wasser, um Tesla zu löschen

In Alabama musste die Feuerwehr ein Tesla Model Y eine Stunde lang löschen, bis "Brand aus" gegeben werden konnte.

Generell brennen Elektroautos deutlich seltener als Verbrenner. Stehen sie aber erst einmal in Flammen, sind sie nur sehr schwer zu löschen. Das musste auch das Pine Level Fire Department im US-Bundesstaat Alabama feststellen. Dort geriet am ersten Weihnachtsfeiertag ein Tesla Model Y in Brand.

➤ Mehr lesen: Video: Tesla Model X geht unter Wasser in Flammen auf

Temperaturen von bis zu 2.500 Grad

3 Feuerwehrautos, 2 Löschleitungen, 2 Tankautos und eine Stunde Arbeit waren nötig, um das Feuer zu löschen, wie die Feuerwehr auf Facebook mitteilte. Mehr als 136.000 Liter Wasser wurden bei dem Einsatz benötigt.