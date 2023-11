Video: Tesla Model X geht unter Wasser in Flammen auf

Ein Tesla Model X wurde in den USA im Meer versenkt. Dann fing der Akku des Autos unter Wasser zu brennen an.

Immer wieder sorgen Tesla-Modelle für Schlagzeilen, weil sie plötzlich zu brennen beginnen. Vergangene Woche sorgte in den USA erneut ein brennender Tesla für Aufregung, wie das Online-Portal Gizmochina berichtet. In Küstennähe rutschte ein Tesla Model X von einer Bootsrampe ins Meer, als das Auto einen Jetski von einem Anhänger ins Wasser lassen wollte. Dabei ging die Batterie des Fahrzeugs in Flammen auf.

Mann musste Gattin aus Auto retten

Ein Ehepaar im US-Bundesstaat Florida transportierte den Jetski auf einem Anhänger, der von ihrem Tesla gezogen wurde. Beim Zuwasserlassen des Jetskis tauchten auf dem Dashboard des E-Autos plötzlich Warnungen auf, als das Fahrzeug ins Rutschen geriet. Die Fahrerin des Wagens konnte daraufhin die Türen nicht mehr öffnen. Ihr Ehemann konnte die Frau aber noch rechtzeitig aus dem Auto befreien.

