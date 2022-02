Elektroautos brennen seltener als Autos mit Verbrennungsmotor

Wenn man sich die Berichterstattung über Fahrzeugbrände ansieht, könnte man zu dem Schluss kommen, dass Elektroautos häufiger brennen als alle anderen Fahrzeuge. Die Fakten besagen genau das Gegenteil.

Das hat die Versicherungsvergleichplattform AutoinsuranceEZ herausgefunden. Sie hat Daten des US-amerikanischen National Transportation Safety Board (NTSB) herangezogen, um zu zeigen, dass Elektroautos das bei Weitem geringste Brandrisiko bei Pkw aufweisen.

Hybride brennen am häufigsten

Von 100.000 verkauften Fahrzeugen in der jeweiligen Kategorie brennen 25,1 Elektroautos, aber 1.529,9 Autos mit Verbrennungsmotor. Das größte Brandrisiko besteht laut den offiziellen Statistiken bei Hybriden. Von 100.000 gerieten in den USA 3.474,5 in Brand.