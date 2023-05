Model Y ausgebrannt: Tesla-Besitzer soll Wrack zum Service bringen

Ein Fahrer eines Tesla Model Y hielt Anfang Mai am Straßenrand in der Nähe von Elk Grove, Kalifornien, weil er in seinem Auto ein komisches Geräusch wahrnahm und einen geplatzten Reifen vermutete. Kurz nachdem er ausgestiegen war, fing das Fahrzeug allerdings zu brennen an.

Servicehotline war keine Hilfe

Der Tesla-Besitzer namens Bishal Malla kontaktierte die Servicehotline des Autoherstellers – natürlich, nachdem er die Feuerwehr gerufen hatte und der Brand gelöscht war. Diese nahmen zwar seinen Fall auf, rieten ihm jedoch, das ausgebrannte Elektroauto in eine Tesla-Werkstatt zu bringen. Weitere Auskünfte gab es nicht.