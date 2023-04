Elektroauto-Gegner verbreiten schockierendes Video

In den sozialen Netzwerken Twitter, Facebook und TikTok wird ein Video einer Explosion verbreitet. Vorsicht: In dem Video ist zu sehen, wie ein Mann verletzt wird, der aufgrund des Unfalls verstorben ist.

Viele der Beiträge im Netz behaupten dazu, dass es sich bei dem explodierenden Fahrzeug um ein Elektroauto in einer Waschanlage handle. Es ist jedoch ein mit Gas betriebenes Auto an einer entsprechenden Gastankstelle. Bei der Explosion trifft ein Trümmerteil einen Mitarbeiter der Tankstelle, der am Boden liegen bleibt.

Gasexplosion in Usbekistan

Wie die Rechercheplattform Correctiv herausfand, handelt es sich bei dem Video um einen Unfall in Usbekistan. Das usbekische Nachrichtenportal Nova24 berichtete bereits am 27. Februar 2023 über den Vorfall in einer Gastankstelle in der Großstadt Samarkand.