Elektroauto-Verbot auf Fähre: Zu gefährlich

Brände von E-Autos schwerer zu bewältigen

In den FAQs der Reederei Havila Kystruten heißt es: "Elektro-, Hybrid- und Wasserstoffautos sind an Bord verboten". E-Bikes dürfen transportiert werden, müssen aber an speziellen Plätzen an Bord abgestellt werden. Den Akku eines E-Bikes auf dem Schiff aufzuladen, ist verboten.

Das Verbot sei das Ergebnis einer Risikoanalyse, wird Geschäftsführer der Reederei in dem Bericht zitiert. Ein etwaiger Brand von Fahrzeugen mit fossilen Treibstoffen könne von den Brandschutzsystemen und der Besatzung bewältigt werden. Der Brand von Elektroautos würde hingegen einen Rettungseinsatz erfordern.