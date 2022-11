Gigantischs Elektro-Kreuzfahrtschiff sieht wie Schildkröte aus

Die Designer*innen des italienischen Studios Lazzarini haben ein Konzept eines riesigen, elektrischen Kreuzfahrtschiffs vorgelegt. Die Pangeos wird als " schwimmende Stadt der Zukunft " beschrieben und erinnert ein wenig an ein Fußballstadion, an das man zusätzlich Schildkrötenflossen und einen Kopf montiert hat. Das Schiff soll 30 Meter Tiefgang haben, wie es auf der Projektwebseite heißt.

8 Milliarden Dollar

Konkrete Pläne für den Bau der Riesen-Schildkröte gibt es nicht. Die Designer*innen rechnen jedenfalls mit Kosten von etwa 8 Milliarden US-Dollar und einer Bauzeit von rund 8 Jahren. Für die Konstruktion haben sie ebenfalls bereits eine Idee vorgelegt. So könnte das Schiff in Saudi Arabien gebaut werden.

Davor will Lazzarini das Schiff im Metaverse in See stechen lassen. Kabinen können per NFT erworben werden, die später ein Exklusivrecht auf das echte Schiff garantieren - sollte es jemals wirklich Realität werden.