Spektakuläres Video: Erdgas-Bus in geht Flammen auf

In Italien ist ein mit Erdgas betriebener Bus in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

In der Nähe der italienischen Stadt Perugia ist es zu einer verheerenden Explosion eines Erdgas-Busses gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache sind die Gastanks am Dach des Gefährts in Brand geraten.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls waren keine Fahrgäste an Bord. Laut italienischen Medienberichten befand sich der Bus auf einer Überstellungsfahrt und wurde von einem Mechaniker gefahren.