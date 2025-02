Riesige Cargo-Zeppelline sollen entlegene Gebiete versorgen

Das französische Start-up Flying Whale arbeitet seit 2012 an einem heliumbetriebenen Zeppelin, das den Gütertransport in entlegene Erdregionen übernehmen soll. Während Zeppeline einst als das Fluggerät der Zukunft galten, wurde dieser Traum durch einen katastrophalen Unfall 1937 zunichte gemacht. Damals fing das Luftschiff LZ 129 Hindenburg über New Jersey an zu brennen und 36 Menschen starben.

Seither gibt es Zeppeline nur mehr sehr selten. In den letzten Jahren haben sie aber einige Liebhaber sie wiederentdeckt. Sie wollen die Luftschiffe wieder aufleben lassen – und sie als umweltfreundliche Flugzeugalternative für Passagiere oder Fracht nutzen, weil sie weniger Energie verbrauchen als Flugzeuge.

Material- und Hilfsgütertransport

Flying Whales wollte zunächst mit Zeppelinen Holz aus abgelegenen Forstgebieten zu transportieren. Mittlerweile haben sie auch andere Anwendungen im Fokus, berichtet New Atlas. Etwa den Materialtransport für Energieinfrastruktur wie Windparks, Bereitstellung von humanitärer Hilfe oder sogar den Transport ganzer Krankenhäuser.