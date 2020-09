Teslas neue Batteriezellen bereits im Einsatz

Prototypen seien Musk zufolge trivial. Das Problem bei den Tesla-Zellen sei die Herstellung in großem Volumen. Zum einen sollen die sie in Zukunft mithilfe eines neuen Innendesigns ohne dünne Lasche zur Abführung des Stroms thermisch entlastet werden. Die Beschichtung der Elektroden soll zum anderen in einem gänzlich trockenen Prozess und nicht wie sonst in einem Nass-Verfahren erfolgen. Schon am Battery Day meinte Musk, eine Massenfertigung bedeutet noch viel Arbeit.

Rest kommt von Zulieferern

Er betont nun auch, dass Tesla – zumindest vorerst – nur die besten seiner eigenen neuen Zellen mit dem höchstem verbleibendem Nickel-Gehalt produzieren wolle, jedoch nicht alle. Der Rest komme also weiterhin von Zulieferern.

Laut Teslamag könnte das Model S Plaid das erste Elektroauto sein, dass mit den 4680-Zellen ausgestattet ist und 2021 ausgeliefert werden soll.