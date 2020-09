Musk dämpft Erwartungen an Teslas Battery Day: Aktie knickt ein

Tesla-Chef Elon Musk sind die Erwartungen, die er selbst in die Höhe getrieben hatte, offenbar dann doch zu steil geworden. Kurz vor dem lange erwarteten Battery Day hat er die Erwartungen gedämpft.

Was der E-Autohersteller am Dienstag an Verbesserungen und Neuentwicklungen vorstellen werde, könne erst nach 2022 in großer Stückzahl gefertigt werden, schrieb Musk am Montag auf Twitter. Tatsächlich plane Tesla, bei Panasonic, LG Chem, CATL und möglicherweise weiteren Herstellern mehr Batterien zu kaufen.