Tesla soll am Battery Day einen revolutionären Akku präsentieren

Aktuell wird die Lücke zwischen Tesla-Marktwert und Status-quo des Unternehmens von Elon Musks Visionen gefüllt. Diese Lücke gilt es nun zu schließen. Der lange erwartete Tesla Battery Day, der diese Woche stattfindet, soll dafür als Bühne genutzt werden. Elon Musk will auf dem Event den Tesla-Zweiflern den Wind aus den Segeln nehmen. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an den Ankündigungen des Tesla-CEOs.

Wie der Name des Events schon verrät, steht dabei die Akku-Technologie im Zentrum. Gerüchten zufolge wird Tesla bahnbrechende Erfolge in Sachen Batterieforschung präsentieren. Allen voran werden Neuigkeiten zur so genannten Million-Mile-Battery und dem Project Roadrunner erwartet.

Beide Projekte zielen auf die Entwicklung einer revolutionäre Akku-Technologie ab. Dadurch sollen Batterien günstiger in der Produktion werden, eine weit größere Lebensdauer haben und eine wesentlich bessere Energieeffizienz vorweisen können. Außerdem könnte dadurch auch der moralisch fragwürdige Einsatz von Kobalt beseitigt werden.