"Tesla-Sitze sind so unsicher wie ein Gartenstuhl"

US-Sicherheitsstandards unter Beschuss

"Die Tatsache, dass Tesla eine Sitzlehne verwendet, die so unsicher wie ein Gartenstuhl ist, ist das beste Beispiel dafür, dass wir unsere Sicherheitsstandards überdenken müssen", wird Jason Levine, Chef des US-Interessenverbandes "The Center For Auto Safety" von InsideEVs zitiert. Levine richtet seine Aussage in Richtung US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA und kritisiert damit deren Crashtests.

Dass die Sicherheitsstandards der NHTSA überholt sind, merkt auch George Hetzer an, ein Techniker, der sich laut InsideEVs mit dem Design von Autositzen beschäftigt. Auch er übt Kritik an den Crashtests der Verkehrssicherheitsbehörde und deren Bewertungssystem. Der Crashtest (FMVSS 207), bei dem die Stabilität von Autositzen bewertet wird, wurde laut Hetzer offenbar seit Jahrzehnten nicht mehr überarbeitet.