Russland hat neue nuklearfähige Luft-Luft-Raketen

Normalerweise findet man bei Luft-Luft-Raketen heutzutage ausschließlich konventionelle Sprengköpfe , nukleare Sprengköpfe wurden seit dem Kalten Krieg nicht mehr verbaut. Laut dem US-Pentagon will Russland die Technologie allerdings wieder neu zum Leben erwecken und eine R-37M mit einem nuklearen Gefechtskopf ausstatten. Das berichtet TWZ .

Die R-37M wurde 2018 in Dienst gestellt und kam erstmals während des russischen Überfalls auf die Ukraine zum Einsatz. Mit ihr sollen mehrere Kampfjets und Hubschrauber sowie Drohnen abgeschossen worden sein.

Es sei allerdings unwahrscheinlich, dass Russland diese Waffen im Ukrainekrieg einsetzt - es sei denn, die russische Führung sehe sich einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt, so das Pentagon.

Beim Konflikt in der Ukraine wird die R-37M normalerweise vom russischen Luftraum aus gestartet. Das erschwert es der russischen Luftwaffe, ihre geplanten Manöver zu fliegen, da sie immer auf der Hut vor herannahenden Raketen sein müssen.

➤ Mehr lesen: Burewestnik: Russlands nukleare Superwaffe rückt näher

Weiterentwicklung der nuklearen R-33S

Dass die R-37M nun mit einem nuklearen Sprengkopf ausgestattet wird, ist nicht aus der Luft gegriffen. Bereits ihre Vorgängerin, die R-33, gab es in einer nuklearen Ausführung. Die R-33S (das "S" steht für "Spetsyalnaya") war darauf ausgelegt, größere Flugzeug- und Raketenverbände zu zerstören. Sie wurde 1991 in Dienst gestellt und soll 2024 vom russischen Verteidigungsministerium gezeigt worden sein. Ob es sich in den während einer Übung angefertigten Aufnahmen wirklich um die S-Version oder doch um die nichtnukleare Version handelt, ist allerdings nicht gewiss.